× Erweitern Foto: bjö Maincheck Carsten Carsten Gehrig am Empfang im maincheck

Nach langer Umbaupause kann die AIDS-Hilfe Frankfurt im September ihr neues Zentrum für Sexualität, Identität und Gesundheit „maincheck AHF“ eröffnen. Wir durften die Räume schon mal vorab besichtigen.

In dezenten Farben und einer gelungenen Mischung aus serviceorientierter Klarheit und einladender Freundlichkeit: So wird man im maincheck AHF in der frisch renovierten zweiten Etage der Friedberger Anlage 24 empfangen. Das Gebäude dient bereits seit Jahren als Geschäftsstelle der AIDS-Hilfe Frankfurt.

Der maincheck bündelt in Zukunft alle medizinisch-ärztlichen wie psychiatrisch-psychologischen Angebote der AIDS-Hilfe Frankfurt an einem Ort. So wird zum Beispiel ab September der MainTest, das seit 10 Jahren bestehende Testangebot der AIDS-Hilfe für HIV, Syphilis und Hepatitis, das bisher im Switchboard und im KISS stattfand, in der Friedberger Anlage unter dem Namen „maincheck_up“ angeboten.

„Im Switchboard hatten wir zuletzt gar nicht mehr die Möglichkeiten, alle Arten der Tests durchzuführen“, erklärt Carsten Gehrig, Fachbereichsleiter Psychosoziales und Prävention. Im maincheck wurde dafür nun ein eigener Behandlungsraum eingerichtet. Zusammen mit den Testangeboten von Checkpoint, dem im vergangenen Jahr eröffneten Kooperationsprojekt der AIDS-Hilfe mit verschiedenen städtischen Partnern, bietet man nun an vier Tagen der Woche voranmeldungsfreie STI-Testmöglichkeiten an. Das sei ordentlich, meint Gehrig: „In den Städten ist die Versorgung mit Testangeboten relativ gut – im Umland sieht es da schon schlechter aus; von daher ist unser Einzugsgebiet ziemlich groß und die Nachfrage in den letzten Jahren enorm gestiegen“, weiß Gehrig.

Das bedeutet: „Nach und nach werden alle Projekte der AIDS-Hilfe, die sich momentan noch in anderen Locations in der Stadt befinden, im maincheck einziehen“, erklärt Carsten Gehrig. Dazu gehört zum Beispiel auch S.A.M., die Beratung zu einem HIV-Heimtest, der sich seit der Einführung im Dezember 2019 großer Nachfrage erfreut. „Das Switchboard, die bASIS, das KISS und die andern Orte der AIDS-Hilfe bleiben natürlich weiterhin mit ihren Angeboten bestehen“.

Foto: bjö Maincheck - Warteraum Foto: bjö maincheck - Beratungsraum Foto: AHF maincheck - AHF

Die „kurzen Wege“ ist das, was Gehrig am neuen Konzept und den neuen Räumen maincheck besonders schätzt: Alles unter einem Dach zu haben, bietet bessere Möglichkeiten, die verschiedenen Angebote enger miteinander zu verknüpfen. „Und wir können unser Beratungsangebot sogar noch weiter ausbauen, neue Gruppen oder auch Workshops zu verschiedenen Themen anbieten“, ergänzt Gehrig. Denn das Selbstverständnis der AIDS-Hilfe Frankfurt beschränkt sich nicht ausschließlich auf HIV- und STI-Prävention: Vor allem der eigenverantwortliche Umgang mit der eigenen geschlechtlichen wie sexuellen Identität und Gesundheit sind im Laufe der Jahre mehr und mehr in den Beratungsfokus gerückt.

Das sieht man zum Beispiel an dem noch relativ neuen Gruppen- und Beratungsangebot zum Thema Chemsex: „Die Gruppe hat primär erst einmal nichts mit HIV und Aids zu tun“, so Gehrig. Trotzdem müsse sich die AIDS-Hilfe mit aktuellen Phänomenen wie der Kombination von Sex und Drogen vorurteilsfrei und offen auseinandersetzen.

Die immensen Kosten für den Umbau lohnen sich, so Gehrig, denn mit dem maincheck wird in Frankfurt ein umfassendes Angebot für alle LSBTIQ*-Themen geschaffen. Gehrig betont, dass die AIDS-Hilfe zur Aufrechterhaltung des breiten Angebots weiterhin auf Spenden angewiesen ist:

„Wir haben mit dem Umbau bereits vor Corona begonnen; die Pandemie hat nicht nur unsere Umbaupläne durchkreuzt, so dass wir jetzt umso mehr auf die Community und Spenden angewiesen sind. Wir haben nicht nur Spendeneinnahmequellen wie die CSD-Tombola oder den Loveball eingebüßt. Wir waren ohne unser Sommerfest in der Alten Gasse, ohne den CSD und den Lauf für mehr Zeit auf dem Opernplatz auch viel weniger sichtbar – und das bedeutet leider auch weniger sichtbar für mögliche Sponsoren“.

maincheck AHF – Zentrum für Sexualität, Identität und Gesundheit, Friedberger Anlage 24, Frankfurt, Mo und Do 9 – 16 Uhr, Di und Mi 9 – 17 Uhr, Fr 9 – 14 Uhr, 069 405868-0, offene Sprechstunde ohne Voranmeldung: Montag bis Freitag, 13 – 14 Uhr.

Ab 3.9.: maincheck_up, der Test für HIV, Syphilis und Hepatitis, montags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr, ohne Voranmeldung

Infos zu allen Angeboten der AHF, der AIDS-Hilfe Frankfurt, über www.maincheck.de