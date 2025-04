Maitreffen des LC Stuttgart

× Erweitern Foto: RTFM

Vom 30. April bis 4. Mai lädt der LC Stuttgart wieder zum jährlichen Maitreffen für Fetisch-Kerle aus ganz Deutschland – inklusive der Wahl zum Mr. Fetish Baden-Württemberg. Die Wahl zum Mr. Fetish Baden-Württemberg findet alle zwei Jahre statt; gewählt wird also nun der Mr. Fetish Baden-Württemberg 25/26.

Die Kandidaten

Fünf Kandidaten treten an: Fabian alias Pup Cody aus Stuttgart („Ich hoffe, dass ich als Mr. Fetish auch anderen bei ihrem Start in die Kinky Welt zur Seite stehen und meine Erfahrungen teilen kann“), Mike alias Pup Dorii aus Freiburg („Ich möchte als Repräsentant Fetisch in meiner Heimat mehr in der Öffentlichkeit vertreten und zeigen. Und ‚unser‘ Netzwerk ins benachbarte Elsass und in die Schweiz festigen“), Dennis alias Pup Fire aus Schwäbisch Gmünd („Die Fetish-Community liegt mir einfach am Herzen, daher will ich sie repräsentieren“), Jay „Keno“ aus Pforzheim („Lass uns gemeinsam auch in diesen schweren Zeiten auf Events sowie im Alltag Flagge zeigen und füreinander da sein, respektvoll, aufgeschlossen und selbstbewusst, denn: Wir alle sind Fetisch“) und Marten „Speedsuit“ aus Leonberg („Gerne möchte ich die Fetisch Community Baden-Württemberg nach außen repräsentieren, jedoch auch innerhalb der eigenen Community für gegenseitige Toleranz und Akzeptanz werben“).

Der Vorentscheid für die Finalisten findet am 12. April im Rahmen der monatlichen „Leather- & Fetish-Night“ im EAGLE statt.

Foto: Pup Cody Foto: Pup Dorii Foto: Pup Fire Foto: Jay Keno Foto: Marten Speedsuit

Das Programm

Die Kandidaten stellen sich beim Fetish Pub Crawl live am 30. April vor, dem Eröffnungsevent des Maitreffens. Treff ist im reBOOTS mit anschließendem Zug in Gear durch die Szene-Bars Stuttgarts mit Abschluss ab 21 Uhr im Eagle, dem Clublokal des LC Stuttgart, und in der Fetish-Location Club2B.

Die Wahl des neuen Vertreters der baden-württembergischen Fetisch-Szene findet am Freitag statt; los geht’s bereits um 14 Uhr im Kursaal Cannstatt beim „Kink & Culture Nachmittag“ mit Infoständen aus der Community und einem kurzweiligen Programm – und natürlich der Wahl des neuen Mr. Fetish Baden-Württemberg. Gefeiert wird der neue Mr. Fetish anschließend bei den beiden Afterwahl-Partys im Eagle und Club2B. Ein weiterer Party-Höhepunkt ist die Kink Factory XXL am Maitreffen-Samstag im Club Proton, dem größten Club in der Innenstadt Stuttgarts. Achtung: Tickets für die Kink Factory gibt’s nur im Vorverkauf über die Website des LC Stuttgart.

× Erweitern Foto: RTFM

Natürlich hat der LC Stuttgart für das gesamte Maitreffen-Wochenende wieder ein umfangreiches Programm zusammengestellt, mit verschiedenen Fetisch-Events und Get-Together-Möglichkeiten, einer geführten Tour durch Stuttgarts Kunstgalerien, einer Special-Fetish-Nacht in der Pour Lui Sauna, einer Biker-Tour oder dem Puppy-Walk („Gassi gehen in der Stuttgarter Innenstadt“) – da ist für jeden was dabei!

30.4. – 4.5., Maitreffen LC Stuttgart inklusive Wahl des Mr. Fetish Baden-Württemberg, mrfetishbw.de, www.lc-stuttgart.de

12.4., Vorentscheid zum Mr Fetish Baden-Württemberg, EAGLE, Mozartstr. 51, Stuttgart, 22 Uhr