Making-of: „GAB Covermodel“-Fotoshooting 2022

Foto: Bella Götzmann

Mit einem Koffer voll Klamotten kam GAB Covermodelcontest-Gewinner Tobi zum Shootingtermin ins Onlight Studio des Frankfurter Fotografen Hans Keller.

Dank seiner unkomplizierten Art und einiger Modelerfahrung war das Posieren vor der Kamera für Tobi von Anfang an kein Problem. Sogar eigene Ideen brachte er mit, die vom Team um Hans Keller – Assistentin Bella Götzmann,Visagist Wango Deligiannis und GAB-Chefredakteur Björn Berndt – umgesetzt wurden. Mit viel Freude, Kreativität und einem Touch Sprungkraft konnte Hans Keller in dem gut vierstündigen Shooting in fünf Settings verschiedene Stimmungen umsetzen – inklusive spontaner Locationwechsel. Das Ergebnis gibt’s in der Januarausgabe des GAB Magazins zu bewundern. www.hans-keller.com