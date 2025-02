Malte Anders: Zurück in die 1990er

× Erweitern Foto: Sven Schiffauer

Das neue Programm von Comedy-Entertainer Timo Schweitzer alias Malte Anders ist eine Hommage an die frühen 1990er mit ihrer Mischung aus Irrsinn, Sex, Plastik, DJ Bobo, Tamagotchies und vielen weiteren abstrusen Erfindungen. Nun ist es an der Zeit, dass die „Sebastians“ und „Nadines“ in Führungsetagen auftauchen und Bundeskanzler*in werden.

Ist das schlimm? Malte Anders, selbst ein Kind der 90er, ist sich sicher: „Ich glaube an das Gute im Menschen! Eine Generation, die Diddl-Maus-Papier gesammelt und Tamagotchis großgezogen hat, die mit Karl Klammer die ersten Schritte als Digital Natives gegangen sind und Lieder wie „Ja-ja-ja-Coco-Jambo-Ja-ja-yeah“ gut fand, wird die Welt nicht an den Abgrund führen!“

21.2., Gallus Theater, Kleyerstr. 15, Frankfurt, 20 Uhr, www.gallustheater.de, weitere Termine über www.malte-anders.de