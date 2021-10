× Erweitern Foto: Jesus Con S Silbada, pexels.com, gemeinfrei Manbox Detox

Das, was allgemein als „männlich“ empfunden wird, wurde noch nie so stark hinterfragt wie momentan. Angeheizt von der Gender-Debatte wundert es nicht, dass die Positionen dabei extremer werden und selbst überholt geglaubte traditionelle Männerbilder wieder an Popularität gewinnen – aus Angst vor Machtverlust oder einfach Ratlosigkeit im frei definierten Gender-Dschungel.

Die Rede ist von „toxischer Männlichkeit“. Einer Männlichkeit, die alles was vermeintlich als weiblich gilt, ablehnt und stattdessen eine Reihe von negativen Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden, die bedient und erfüllt werden müssen, um gemäß normativer Gebote als echter Kerl zu gelten. „Mädchen“ oder „schwul“ gelten als Schimpfworte, die einem Mann erniedrigen sollen.

Das Frankfurter theaterperipherie und die Berliner Performancegruppe „Passage Zustand“ haben sich Gedanken gemacht: Was macht Männlichkeit toxisch? Und wie werden Heteronormativität, Sexismus und Patriarchat reproduziert?

Entstanden ist das Stück „Mosaik“, eine turbulente Collage aus Text, Performance, Video und Musik, die am 1. Oktober ihre Online-Premiere feiert.

1.10., „Mosaik – Eine Manbox-Detox-App“, 19:30 Uhr, Stream über www.theaterperipherie.de