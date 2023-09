Marc ist das GAB Covermodel 2023

× Erweitern Foto: GAB #185 Marc ist euer Gewinner!

„Du glaubst es nicht!“ – völlige Überraschung bei Marc, als er von seinem Sieg beim diesjährigen GAB Covermodel Contest erfuhr. „Das muss ich jetzt erst mal verdauen“, lacht der sympathische Offenbacher.

Als DJ Marc Keen ist er bereits seit über 10 Jahren unter anderem auch im Szenenachtleben aktiv – er sieht das allerdings eher als Hobby, aus Leidenschaft zur Musik.

Die Idee, am Covermodel Contest beim diesjährigen CSD Frankfurt teilzunehmen, kam eher spontan:

„Ich hatte gerade mein DJ-Set beendet und war mit Freunden unterwegs“, erinnert sich Marc. „Mein Mann sagte: Mach‘ da doch mal mit“.

Dass er gewinnen würde, hätte er nicht gedacht. „Da haben sich meine Social-Media-Kontakte wohl gelohnt“, meint Marc, der das Voting auf allen seinen Kanälen teilte.

In den kommenden Wochen wird Marc also im Studio des Frankfurter Fotografen Hans Keller für das Cover einer der kommenden Ausgaben des GAB Magazins professionell in Szene gesetzt. Außerdem kann er zusammen mit einer Begleitperson an der Spartacus Gay Cruise 2024 teilnehmen; die Mittelmeerkreuzfahrt findet vom 9. bis 16. Oktober statt und führt von Athen durch die Ägäis und Israel. Marc ist mit einer Begleitperson in einer Doppelkabine dabei.

www.hanskeller.com

www.spartacus.cruises

Hier die Plätze 2 bis 5 des GAB Covermodel Votings 2023: