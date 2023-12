Marc ist das GAB-Covermodel 2023

× Erweitern Foto: Hans Keller GAB-CovermodelMarc-1

Mit großem Abstand hat Marc alias DJ Marc Keen den diesjährigen GAB-Covermodel-Contest gewonnen. Seine Teilnahme am Contest beim CSD Frankfurt war eher spontan: nach einem DJ-Set bummelte er mit Freunden über den Festplatz und wurde von seinem Mann überredet, sich am GAB-Stand fotografieren zu lassen. So kann’s kommen! Die beiden werden auch gemeinsam an der Spartacus Gay Cruise 2024 teilnehmen – auch das gehörte neben dem Covermodel-Shooting beim Frankfurter Fotografen Hans Keller zum Gewinn. Mehr über Marc gibt’s in unserem Interview. *bjö

Marc, wie bist du DJ geworden?

Ich hatte schon sehr früh das Verlangen, eine tanzende Partycrowd auf eine musikalische Reise mitzunehmen und der dann meine persönlichen Lieblingstracks zu präsentieren, sie in Ekstase zu versetzen und zu begeistern. Schon während meiner Oberstufenzeit habe ich auf kleineren Privatpartys aufgelegt, aber so richtig ging es dann 2010 los, als ich eher durch Zufall auf DJ SKAI traf, der kurz vorher mit der Partyreihe „Re:Fresh Your Mind“ gestartet war. Wir hatten sofort eine musikalische Connection und so wurde ich zum ersten Resident der Crew. Seitdem habe ich in den coolsten Clubs, bei den angesagtesten Festivals und Partys im Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus spielen dürfen.

Ist dein DJ-Job so etwas wie ein Ausgleich zu deinem Hauptberuf? Oder gibt’s da noch was ganz anderes, was du in deiner Freizeit treibst?

Ganz genau. Im Hauptberuf bin ich Einkaufsleiter in der Metallindustrie. Der Job ist ziemlich stressig. Musik war schon immer meine Leidenschaft, die mir in allen möglichen Lebenslagen auch als Ventil und Ausgleich diente. Früher habe ich sogar einige Jahre in der Kirche Orgel gespielt. Ansonsten treibe ich in meiner Freizeit gerne Sport, erkunde mit meinem Mann die Welt, treffe mich mit Freunden oder gehe ehrenamtlich mit Tierheimhunden Gassi, was leider in letzter Zeit viel zu kurz gekommen ist.

Foto: Hans Keller GAB-CovermodelMarc-2 Foto: Hans Keller GAB-CovermodelMarc-3 Foto: Hans Keller GAB-CovermodelMarc-4 Foto: Hans Keller GAB-CovermodelMarc-5

Für was schlägt dein musikalisches Herz?

Mein Herz schlägt eindeutig für Deep House. Und zwar für undergroundige Perlen, die nicht unbedingt in den gängigen DJ-Charts zu finden sind. Mein Anspruch an meine Sets ist nämlich, besondere Tracks zu spielen, die nicht Jede*r in der (digitalen) Plattentasche hat. Ansonsten höre ich privat aber auch gern mal andere Genres. Das reicht von Old School Hip-Hop über Drum’n‘Bass bis hin zu Klassik. Schlager kann auch mal vorkommen, wenn ich im Schwejk lande …

Produzierst du auch eigene Tracks?

Ein paar angefangene Projekte schlummern auf meiner Festplatte. Aktuell fehlt mir aber leider die Zeit und ein freier Kopf, um daran weiterzuarbeiten

Wann sind dein nächsten DJ-Termine im GAB-Land?

Momentan bin ich in Gesprächen mit mehreren Veranstaltern bezüglich neuer Bookings im Rhein-Main-Gebiet. Bis zum Redaktionsschluss waren aber hiervon noch keine Termine fest bestätigt. Da wird sicher unter anderem das Silbergold und das FREUD dabei sein. Aktuelle Termine findet man immer auf meiner Instagram oder Facebook Seite. Ich freue mich aber schon jetzt auf die Open Air Saison 2024 und vor allem auf das Museumsuferfest. Dort gibt es wie jedes Jahr die R|Y|M Bühne am Steinernen Obelisk unterhalb vom Städel, beim Holbeinsteg.

Hast du vor dem GAB-Shooting schon mal Modelerfahrung gesammelt? Wie hast du das Shooting erlebt?

Modelerfahrung hatte ich bis dato nicht. Allerdings hatte ich hin und wieder Shootings für meine DJ-Pressefotos. Daher war mir das nicht ganz fremd.Das Shooting mit Hans Keller war ein wirklich tolles Erlebnis auf einem ganz anderen Level. Natürlich war ich am Anfang etwas angespannt, was aber aufgrund Hans’ super professionellen und lieben Art schnell überstanden war. Nun ja – und ein Sekt hat auch etwas geholfen. Wango hat als Visagist immer im richtigen Moment gepudert und an meinen Outfits rumgezuppelt. Die Bilder sind wirklich toll geworden. Alles in allem ein sensationeller Nachmittag, an den ich mich sehr lange zurückerinnern werde. Vielen Dank dafür!

Foto: Hans Keller GABCovermodelMartc-06 Foto: Hans Keller GABCovermodelMartc-07 Foto: Hans Keller GABCovermodelMartc-08 Foto: Hans Keller GABCovermodelMartc-09 Foto: Hans Keller GABCovermodelMartc-10 Foto: Hans Keller GABCovermodelMartc-11

Wie sieht deine Fitness-Routine aus? Wann hast du damit begonnen?

Aktuell ist meine Fitness-Routine eigentlich ganz simpel: Ich gehe abends nach der Arbeit oder am Wochenende für jeweils circa zwei Stunden fünf bis sechs Mal pro Woche ins Gym und mache da ein klassisches Split-Training. Wichtig: Leg-Day nicht vergessen! Vor dem Shooting war das Training natürlich etwas intensiver. Begonnen habe ich in dieser Intensität im Sommer 2022. Während der Coronazeit hatte ich das Thema Sport etwas schleifen lassen, da ich berufsbegleitend noch eine Weiterbildung gemacht habe, für die der Großteil meiner Freizeit geopfert werden musste.

Deine Botschaft an die Community?

Die jüngsten Entwicklungen auf politischer Ebene bereiten mir wirklich Sorgen. Wir dürfen nicht zulassen, dass rechtspopulistische Parteien noch mehr Einfluss erhalten und unsere hart erkämpften Rechte wieder einschränken. Daher mein Appell an die Community: Be Out – Be Proud! Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen und müssen zusammenstehen, anstatt selbst einzelne Gruppen der LGBTIQA+ Community zu diskriminieren. Denn nur zusammen sind wir stark und können etwas bewirken.

Infos zu Marc über www.marc-keen.com, www.facebook.com/DJMarcKeen, marc_keen_music bei Instagram sowie soundcloud.com/dj_marc-keen

Fotograf: Hans Keller

Model: Marc

Make-up Artist: Wango / delicate-faces

A.D.: Björn Berndt

Assistent: Sebastian

Location: Onlight Studio Frankfurt

www.hanskeller.com