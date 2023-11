Marcell Engel ist der Tatortreiniger

× Erweitern Foto: Mentoren Media Verlag Tatort Leben-Cover

Die Geschichten, die Tatorten anhaften, haben Marcell Engel bewegt und seine Perspektive auf das Leben verändert. Davon handelt sein neuestes Buch „Tatort leben – Mutig in neue Zeiten“. Engel stellt sein Buch am 25. November in Bad Vilbel vor.

Tatortreiniger sind Personen, die Orte eines Verbrechens, eines Unfalls, eines Suizides oder natürlichen Todes nach der Freigabe durch die Polizei reinigen. So einfach – so komplex: Nicht nur die Tätigkeit an sich bedarf umfangreiches Wissen zur fachgerechten Entsorgung und Reinigung, auch die Geschichten, die den Tatorten anhaften, hinterlassen Spuren. Insbesondere davon handelt Marcell Engels neuestes Buch „Tatort leben – Mutig in neue Zeiten“: Jeder Tatort erzählt seine eigene Geschichte, hinter der immer auch einzigartige menschliche Schicksale stehen, erklärt Engel auf seiner Website. Viele der Geschichten haben ihn sehr bewegt, zum Nachdenken angeregt und seine Perspektive auf das Leben verändert hat. Davon berichtet er im Rahmen seiner Lesung in Bad Vilbel.

25.11., Autohaus Fischer-Schädler, Zeppelinstr. 13 – 15, Bad Vilbel, 19:30 Uhr, Ticketvorverkauf direkt im Autohaus, www.fischer-schaedler.de