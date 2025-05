Markus Barth: Pures Gold

× Erweitern Foto: Stefan Mager

Der größte Vorteil eines Stand-Up-Comedians? Egal was passiert – irgendwann wird eine Bühnennummer daraus!

Markus Barth pflügt durch seine Biographie, durchs aktuelle Zeitgeschehen und schaut für sogar in die Zukunft. Denn neben seinen regelmäßigen TV-Auftritten – derzeit als Moderator der Sendung „Kabarett aus Franken“ – nutzt Barth seine Bekanntheit, um sich für queere Themen und gegen Rechtspopulismus zu engagieren. Deswegen plaudert der gebürtige Bamberger, der mit seinem Ehemann in Köln lebt, nur scheinbar harmlos mit dem Publikum: Er schont niemanden, vor allem nicht sich selbst. Und schafft so mühelos den Spagat zwischen Schmerz und Pointe.

7.5., Unterhaus, Münsterstr. 7, Mainz, 20 Uhr, www.unterhaus-mainz.de

8.5., Neues Theater Höchst, Emmerich-Josef-Str. 46A, Frankfurt, 20 Uhr, www.neues-theater.de