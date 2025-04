Martin Sonnleitner: Art und Abstrakt

× Erweitern Foto: Galerie Muschik

Mit zwei Sonderausstellung präsentiert die Aschaffenburger Galerie Muschik den österreichischen Künstler Martin Sonnleitner. Bekannt ist der Autodidakt für seine Promi-Portraits, vornehmlich aus dem Showgeschäft: David Bowie, Keith Richards, Billie Eilish, aber auch David Beckham, Otto Waalkes oder Karl Lagerfeld hat er in bunten Farben im Pop-Art-Stil gemalt.

Seine Leidenschaft fürs Zeichen hat der 1965 Geborene bereits in seiner Kindheit entdeckt, mit Ende zwanzig begann er mit den Wasserfarben seines Sohnes zu experimentieren. Fanden seine ersten Ausstellungen noch in einem Wiener Kaffeehaus statt, wurde Sonnleitner vor einigen Jahren von der New Yorker Agora Gallery entdeckt und ist heute Mitglied der „Soho community of fine artists“.

× Erweitern Foto: Galerie Muschik

Neben seinen Promi-Portraits hegt Sonnleitner aber auch eine Leidenschaft fürs Abstrakte: Geometrische Linien, die an bunte Holzmaserung erinnern oder collagenartige Gemälde mit verschiedenen atmosphärisch dichten Farbkompositionen. Als Kontrapunkt tauchen in diesen Arbeiten gerne nackte Körper auf. Die Sonderausstellung „Akt und Abstrakt“ ist im April in der Galerie Muschik zu sehen; Tipp: Parallel dazu sind in den Räumen der Merkur Privatbank verschiedene Pop-Art-Arbeiten von Sonnleitner ausgestellt.

Martin Sonnleitner „AKT UND ABSTRAKT“ in der Galerie Muschik, Roßmarkt 37, Aschaffenburg, ab dem 4.4., 18:30 Uhr: „POPART by Martin Sonnleitner“ in der Merkur Privatbank, Wermbacherstr. 36 – 48, Aschaffenburg, galerie-muschik.de