Maske tragen zeugt auch von Respekt!

× Erweitern Foto: Mehrnegar Dolatmand, unsplash.com, gemeinfrei Maske tragen

Seit November vergangenen Jahres gilt in der Frankfurter Innenstadt eine Maskenpflicht zwischen 8 und 22 Uhr. Um der sinkenden Bereitschaft zum Tragen einer Maske entgegenzuwirken, hat der Präventionsrat der Stadt Frankfurt eine Plakataktion gestartet: „Respekt heißt, Maske zu tragen, um sich und andere zu schützen“ lautet ihr Slogan.

Die Plakataktion ist Teil der bestehenden Kampagne „Frankfurt zeigt Respekt“, die seit 2018 mit Plakaten den respektvollen Umgang aller Menschen der Stadtgemeinschaft thematisiert (gab berichtete). Die Kampagne startete zunächst mit acht Motiven, die exemplarisch die Bereiche sexuelle Orientierung, Geschlecht, Hautfarbe, religiöse Anschauung, Behinderung, Herkunft und Alter ansprachen.

× Erweitern Foto: Präventionsrat der Stadt Frankfurt Maske tragen

Erweitert wurden die Motive um drei weiter Motive, die Helfer wie einen Feuerwehrmann, eine Polizistin und eine Ersthelferin zeigen – auch sie verdienen Respekt, wie jeder andere auch. Mit dem neuesten Plakatmotiv „Respekt heißt, Maske zu tragen“ wirbt die Stadt Frankfurt insbesondere in Coronazeiten erneut für respektvolles Miteinander im öffentlichen Raum. Das Hauptproblem mit gegenseitigem Respekt: Er wird gerne eingefordert, aber leider viel seltener gezeigt.

Sich in andere hineinzuversetzen kann ein erster Schritt sein. Die Frage sollte lauten: Was muss ich nach außen darstellen, um selbst respektvoll behandelt zu werden? Und was kann ich tun, damit der oder die andere* sich respektvoll behandelt fühlt? Ein Perspektivwechsel, der wichtig für ein gutes Miteinander ist.

Mehr Infos zu „Frankfurt zeigt Respekt“ gibt’s über www.gewalt-sehen-helfen.de