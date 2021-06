Maßgeschneiderter Urlaub mit PlanReisen

× Erweitern Foto: M. Chatterjee Planreisen

Seit mehr als 10 Jahren bietet Manabesh Chatterjee mit seinem Frankfurter Reisebüro PlanReisen maßgeschneiderte Individualreisen an. Damit liegt er in der aktuellen Situation richtig, wie sich im Interview zeigt.

PlanReisen zeichnet sich für individuelle Reisen jenseits von Massenerlebnissen aus; das passt zur aktuellen Situation ja eigentlich ganz gut?

Das ist bishereine Nische und hat viel mit der Idee zu tun, sich nachhaltig zu orientieren. Das klang eine lange Zeit abgedroschen, ist aber jetzt eine Chance, die Art, wie wir reisen und unseren Urlaub verbringen, zu überdenken.

Brauchen wir wirklich noch mehr Hotelburgen, Kreuzfahrtschiffe, sogenannte „Geheimtipps“ die tatsächlich überlaufen sind, und Flieger, die zu Spottpreisen Ziele anbieten? Nicht falsch verstehen, wir finden Pauschalreisen nach Mallorca, auf die Kanaren und so weiter selbst toll! Das ist Teil unseres Lebensgefühls, aber Klima- und Umweltschutz brauchen unsere Akzeptanz – auch auf Reisen. Wir bieten daher noch stärker als zuvor Reisen mit Spezialveranstaltern an, die sich dieser Sache annehmen, dem Reisenden ein „besonderes“ Erlebnis bieten und die Menschen vor Ort am Erfolg teilhaben lassen.

Welche Reiseziele und Urlaubsarten könnt ihr momentan empfehlen?

Momentan sind es vor allem Wander- und Radreisen in Deutschland, Italien, Südfrankreich, Mallorca, Griechenland und auf den Kanaren. Fincas, Ferienwohnungen und der Urlaub auf dem Hausboot sind stark gefragt. Individuell zu reisen und sich individuell fortzubewegen liegtim Trend. Mein Partner und ich haben 2020 kurz nach dem ersten Lockdown einige Ayurveda Anbieter in Deutschland besucht,wie zum Beispiel in Bad Bocklet in der Rhön. Das Angebot ist sehr gut und hat uns überzeugt.

Wie beratet ihr eure Kunden in der aktuellen Situation?Und wie schaut es mit der unsicheren Planbarkeit von Reisen aus?

Trotz kulanter Stornoregelungen bei den Reiseveranstaltern wird sehr kurzfristig gebucht. Wir schauen uns die Ziele an und nehmen unsere Informationspflicht genau. Wie verhält es sich mit dem PCR Test vor und nach der Reise? Welche Quarantänevorschriften gibt es, und kann sich der Gast im Reiseziel so frei wie möglich bewegen? Bei den meisten Einreisebestimmungen, wie zum Beispiel der Health Declaration für Spanien und den Kanaren, unterstützen wir unsere Klienten aktiv bei der Bereitstellung. Wir arbeiten derzeit mit einem Testzentrum in Frankfurt zusammen, das die nötigen COVID Tests für unsere Kunden erschwinglich anbietet und auch die nötigen Zertifikate bereitstellt.

Foto: M. Chatterjee Planreisen

Gibt es vielleicht sogar neue Destinationen in eurem Angebot?

Wir wollen mal schauen was nach Corona tatsächlich geht. Ein neues Ziel bei PlanReisen wird jedoch die Inselwelt Indonesiens sein. Besonders Tauchliebhaber werden sich freuen. Ein Highlight wird Tauchen um Raja Ampat und West Papua sein. Die Anreise wie auch der Aufenthalt berichteten uns Kunden Anfang 2020, sind ein einmaliges Erlebnis.

PlanReisen, Sandweg 62, Frankfurt, www.planreisen.de