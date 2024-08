MdG goes Darmstadt

× Erweitern Foto: Mont Photographs, pexels.com, gemeinfrei

Das Frankfurter Party-Kollektiv „Mitte der Gesellschaft“ macht anlässlich des CSD Darmstadt einen Ausflug in die südliche Metropole und kooperiert dort mit der Galerie Kurzweil.

Schön: Die Party startet bereits um 20 Uhr Open Air und geht um Mitternacht nahtlos in eine Indoor-Clubnight über. Die DJ-Decks teilen sich Cormac, Emma, Exit, Laurine Philippe und Luzie b2b mit Francesco Framor. Come And Play!

17.8., Galerie Kurzweil, Bismarckstr. 133, Darmstadt, 20 Uhr, www.instagram.com/mittedergesellschaft/