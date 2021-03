Mediterrane Feinkost bei Kosmidis

× Erweitern Foto: Terje Sollie, pexels.com, gemeinfrei Kosmidis

Auch wenn Reisen derzeit nicht möglich ist, kann man zumindest in der eigenen Küche mediterranes Flair zaubern. Kosmidis Feinkost im Frankfurter Westen bietet alle Zutaten für den kulinarischen Ausflug!

Mit mediterranen Spezialitäten, insbesondere mit Leckereien aus Italien, kennt sich Thomas Kosmidis bestens aus – sein Lebensmittelhandel ist nicht umsonst Lieferant für die Restaurants in Frankfurt. Doch auch für den privaten Haushalt gibt’s im neu renovierten Ladengeschäft viel zu entdecken: Das fängt schon beim frischen Obst und Gemüse, das zum Teil direkt aus Verona kommt, und setzt sich fort an den Fleisch- und Fischtheken, die speziell Lamm, Rind, Geflügel und Wild, eine Auswahl leckerer Iberico-Schinken und natürlich frische Meeresfrüchte anbieten – um nur einige Beispiele zu nennen. Insbesondere die Meeresfrüchte gilt es allerdings für private Köche noch zu entdecken, weiß Thomas Kosmidis. Die große Auswahl, die sich übrigens auch in Tiefkühltheken mit wilden Scampi oder Tintenfisch fortsetzt, bietet jede Menge Inspiration, um den eigenen Küchenhorizont zu erweitern.

Die passenden Weine finden sich bei Kosmidis natürlich auch – über 300 Sorten bietet die Weinabteilung mit ihrem Schwerpunkt auf Italien. Nicht verpassen sollte man die Feinkostabteilung mit Wurst und Käse. Hier warten zum Beispiel verschiedene, bis zu 40 Monate gereifte Parmesan-Sorten oder leckere Salami-Variationen und die breite Auswahl an Balsamico-Essig, edlen Ölen, marinierten Meeresfrüchten, frischer Pasta und vielen Spezialitäten aus anderen mediterranen Ländern, wie eingelegte Oliven oder Thymianhonig aus Kreta oder die französischen Trüffel-Produkte. Ein vielfältiges Angebot zum schwelgen, schlemmen und entdecken!

