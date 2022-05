Mediterrane Lust

× Erweitern Foto: Daria Shevtsova, pexels.com, gemeinfrei

Die Frühlingssonne macht Lust auf mediterranes Lebensgefühl – gutes Essen und Trinken gehört da auf jeden Fall dazu. Kosmidis Feinkost im Frankfurter Westen bietet alles was man dazu braucht, zum Beispiel auch spritzige Weine und Proseccos aus Italien, Griechenland und Spanien.

Dabei ist Kosmidis nicht nur ein Großlieferant für Frankfurter Gastronomen. Ein Besuch im freundlich und hell gestalteten Ladengeschäft lohnt sich: Hier finden sich ausgewählte Spezialitäten soweit das Auge reicht – aber eben auch für die private Küche in haushaltsgerechten Portionen.

Beeindruckend ist die Wein- und Spirituosenabteilung mit ausgesuchten Tropfen für jeden Geschmack. Jetzt im Frühjahr und Sommer ist die richtige Saison für Roséweine. Die Weine aus blauen Trauben überzeugen vor allem durch ihr frisches Aroma; noch edler sind sie als Rosé-Sekt oder -Champagner. Auf jeden Fall genau das richtige für ein beschwingtes Glas im Sonnenschein. Was viele nicht wissen: Trotz ihrer Leichtigkeit haben Roséweine nicht automatisch einen geringeren Alkoholgehalt, erklärt Thomas Kosmidis. Er bietet hauptsächlich Rosés aus Italien, Spanien und Griechenland an, aber auch französische Sorten findet man bei Kosmidis. Tipp vom Chef: Ganz neu auf dem Markt ist der Prosecco-Rosé, der insbesondere in Italien bereits sehr beliebt ist.

× Erweitern Foto: Douglas Lopez, unsplash.com, gemeinfrei

Zusammen mit der Obst- und Gemüseabteilung sowie der großen Auswahl an mediterranen Spezialitäten, insbesondere frischer Fisch, Scampi oder Tintenfisch sowie Fleisch und leckere Wurstwaren, eingelegte Oliven und Käse in allen Variationen.

Das gibt genügend Inspiration für ein leckeres Grill- oder Frühlingsbuffet. Und wenn‘s mit den Ideen hakt: Thomas Kosmidis und sein geschultes Team helfen gerne weiter, geben Tipps und zeigen die besonderen Spezialitäten, die es vielleicht noch zu entdecken gilt.

Kosmidis Feinkost, Morsestr. 36 – 42, Frankfurt, Infos auf Facebook