Meg Stuart: Solos and Duets

× Erweitern Foto: Eva Würdinger

Die US-amerikanische Tänzerin und Choreografin Meg Stuart kam Anfang der 1990er mit ihrem ersten Stück „Disfigure-Study“ nach Europa und beeindruckte mit ihrer offenen Herangehensweise, einer feinen Ironie und neuer tänzerischer Sprache das Publikum, Kritiker*innen und Kolleg*innen gleichermaßen.

Mit ihrer dann gegründeten Company „Damaged Goods“ entwickelte sie ihre Ideen weiter und bezog immer wieder Künstler*innen anderer Sparten in ihre Projekte ein. Das Programm „Solos and Duets“ kombiniert eine Auswahl an Choreografien, Auszüge von Stücken und verschiedener Kollaborationen mit Tänzer*innen und Musiker*innen aus der über 20-jährgigen Company-Geschichte. Die ausgewählten (Teil-)Stücke ergeben dabei ein völlig neues, abendfüllendes Stück. Mit dabei ist zum Beispiel auch das Frankfurter Electro-Duo Les Trucs.

31.3., Mousonturm, Waldschmidtstr. 4, Frankfurt, 20 Uhr, weitere Vorstellungen am 1. und 2.4., www.mousonturm.de