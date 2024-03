Mega Oster Gaywerk

× Erweitern Foto: Mikhail Nilov, pexels.com Gaywerk

Das lange Osterwochenende ist neben Weihnachten, Halloween und dem CSD einer der regelmäßigen Jahres-Termine, an denen das Gaywerk zur großen Party läutet – für eine queer-offene und hedonistisch feiernde Crowd. So auch an diesem Ostersonntag! Hier ist alles mega: Sechs Areas, neun nationale und internationale DJ*s auf drei Floors mit unterschiedlicher Musik, schrille Dragshows und sexy Gogos. Als Special ist auch das Jail’s Teil der Party.

31.3., MS Connexion, Angelstr. 33, Mannheim, 22 Uhr, www.facebook.com/Gaywerk