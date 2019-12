Mega X-Mas Gaywerk

× Erweitern Foto: Pavel-Jurca, pixabay.com, gemeinfrei Gaywerk

Eine schöne Tradition ist das Mega XMAS Gaywerk, dass jährlich den Abend des ersten Weihnachtsfeiertags für Queers and Friends versüßt. Sieben Areas inklusive einem Outdoor-Bereich sind geöffnet und es gibt vier Dancefloors die von acht DJs mit Pop, Charts, Gay Classics, Techno und Techhouse und R’n’B bespielt werden – da ist für jeden was dabei! Als Einheizer sind unter anderem dabei: Ben Manson, Miss Mo, Blondie, die Queens of Mannheim und jede Menge sexy Gogo-Tänzer. Viva Gaywerk!

25.12., Connexion, Angelstr. 33, Mannheim, 22 Uhr, www.facebook.com/Gaywerk/