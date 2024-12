Mega X-Mas Gaywerk

× Erweitern Foto: Jade Scarlato, unsplash.com Gaywerk

Seit Menschengedenken lädt das Gaywerk im Mannheimer MS Connexion Komplex am ersten Weihnachtsfeiertag zum zügellosen Partyspaß – so auch in diesem Jahr! Alle Floors inklusive der Jail’s Bar werden geöffnet sein, musikalisch geht’s von Pop und Charts, Gay Classics und Trash über Techno und House bis Hip-Hop und R’n’B. Und natürlich wird ein feierhungriges Partyvolk dabei sein, das seinen Safer Space frenetisch feiert.

25.12., MS Connexion, Angelstr. 33, Mannheim, 22 Uhr, www.facebook.com/Gaywerk