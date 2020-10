× Erweitern Foto: Thomas Henne Mein Mann wird Mutter

Ein glückliches Paar in guter Hoffnung, wenige Wochen vor der ersehnten Ankunft eines neuen Erdenbürgers – da liegen die Nerven langsam blank. Die Hormone spielen verrückt, die Emotionen kochen hoch, Glück- und Angstgefühle wechseln sich schlagartig ab.

Alles ganz normal. Oder auch nicht, denn die werden Eltern sind Günther und Ulli, deren Adoptivwunsch endlich stattgegeben wurde. Und während Ulli alle Phasen einer späten „Schwangerschaft“ durchlebt und sich in seine neue „Mutter“-Rolle steigert, muss Günther die eingebildeten Launen seines Liebsten wohl oder übel über sich ergehen lassen und gerät selbst an den Rand der Verzweiflung. Als kurz vor der „Niederkunft“ auch noch Günthers Tochter Nina auftaucht, ist das Chaos in der Regenbogenfamilie perfekt.

Der Hamburger Theatermacher Frank Pinkus hat ein glückliches Händchen für spritzige Boulevardkomödien, die ihren Unterhaltungswert aus einer oft verzerrt-ironischen Sicht auf den ewigen Kampf der Geschlechter ziehen. Auch die 2010 uraufgeführte Komödie „Mein Mann wird Mutter“ lebt vom launigen Spiel mit Geschlechterklischees, ohne dass dabei die Glaubwürdigkeit der Figuren für gute Pointen verkauft werden; Günther und Ulli bleiben trotz aller skurrilen Macken einfach sympathische und „ganz normale“ Typen.

16.10., Oststadt Theater, Stdthaus N1,1, Mannheim, 20 Uhr, weitere Vorstellungen: 17., 30.10., 7., 8. (18 Uhr), 27.11., 13. (18 Uhr), 31.12., 20 Uhr, www.oststadt-theater.de