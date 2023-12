× Erweitern Foto: Oststadt Theater Mein Mann Wird Mutter

Ein Schwank im Mannheimer Oststadt Theater: das schwule Paar Günther und Ulli ist aufgeregt: ihrem Adoptivwunsch wurde endlich stattgegeben. Während Ulli alle Phasen einer späten „Schwangerschaft“ durchlebt und sich in seine neue „Mutter“-Rolle hineinsteigert, muss Günther die Launen seines Liebsten wohl oder übel über sich ergehen lassen und gerät selbst an den Rand der Verzweiflung. Als kurz vor der „Niederkunft“ auch noch Günthers Tochter Nina auftaucht, ist das Chaos in der Regenbogenfamilie perfekt.

Spritzige Boulevardkomödie des Hamburger Theatermachers Frank Pinkus, die vom launigen Spiel mit Geschlechterklischees lebt, ohne dabei die Glaubwürdigkeit der Figuren einzubüßen. Im Dezember noch einmal im Oststadt Theater.

16.12., Oststadt Theater, Stadthaus N1 1, Mannheim, 20 Uhr, www.oststadt-theater.de