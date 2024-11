Mein Name ist Klitoris

× Erweitern Foto: Meteor Film MeinNameIstKlitoris

Im Rahmenprogramm der Ausstellung „Apropos Sex“, die derzeit im Frankfurter Museum für Kommunikation zu sehen ist, wird der außergewöhnliche Film in der Harmonie gezeigt.

In der belgischen Doku sprechen 12 junge Frauen offen über ihre Erfahrungen mit ihrer Sexualität, ihrem Körper, ihrer Lust und ihren Partner*innen. Die Interviews offenbaren nicht nur die Folgen fehlgeleiteter Aufklärung und falscher Scham, sondern entlarven auch ein größtenteils maskulin geprägtes Gesellschaftssystem. Eine Ermutigung an alle Frauen, sich neu zu entdecken und mit ganzer Lust zu sich selbst zu finden. Im Anschluss an die Filmvorführung gibt’s ein Gespräch mit Linu Lätitia Blatt und Noa Lovis Pfeifer von Glitterclit sowie Julia Marzoner, einer der „Apropos Sex“-Kurator*innen.

25.11., Harmonie, Dreieichstr. 54, Frankfurt, 20:30 Uhr, www.arthouse-kinos.de