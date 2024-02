× Erweitern Foto: Salar Baygan MelliRedetMitBjoernBerndt Melli redet mit – Björn Berndt

Alle zwei Monate lädt die Frankfurter Schauspielerin Melina Hepp zu einer quirligen Talkshow, in der regelmäßig interessante Kultur-Menschen (im weitesten Sinne) aus der Frankfurter Region vorgestellt werden. Im Februar sitzen zwei Gäste auf der Couch: GAB-Chefredakteur Björn Berndt spricht mit Melli über das, was sie selbst auch gerne macht: nämlich immer wieder kulturelle Nischen finden, in denen man sich ausprobieren kann. Dabei versuchen die beiden herauszufinden, warum – und ob – es besser ist, die Leidenschaft als Hobby zu sehen – weil man dann die Freude nicht verliert oder man beim Scheitern weicher fällt?

Melli redet mit – Sarah Wissner

Sarah Wissner ist studierte Figurenspielerin, Schauspielerin, bildende Künstlerin und Regisseurin in einer Person. Sie hat ihr Figurenspiel derart perfektioniert, dass der Unterschied zwischen Menschen und Puppe völlig verschwimmt. Mit Melli geht sie der Frage nach, ob auf der Bühne ausdrucksstarke Bilder mehr als viele Worte sagen.

Die Jazz-Combo LAJILA

Jenseits der Talk-Couch sorgt die Jung-Jazzcombo LAJILA für musikalische Intermezzi. Seit ihrem ersten Auftritt bei Melli hat die Band kräftig aufgerüstet und verbreitet nun als neunköpfige Combo inklusive Sängerin warme Vibes.

Tipp: rechtzeitig Tickets reservieren!

17.2., Familie Montez, Honsellstr. 7, Frankfurt, 20 Uhr, www.melinahepp.com