× Erweitern Foto: Raffaele Irace Metamorphers

Jacopo Godani und die Dresden Frankfurt Dance Company werden in der aktuellen Spielzeit leider keine Premiere mehr feiern können. Als Trostpflaster für Ballett- und Tanzfans bietet die Company jedoch regelmäßige Screenings aus dem Repertoire der vergangenen fünf Spielzeiten.

Vom 10. bis 14.6. wird „Metamorphers“ gestreamt, die erste Zusammenarbeit der Truppe mit den Musikern des Ensemble Modern. Zu Béla Bartóks Streichquartett Nr. 4 zeigen die Tänzer*innen eine Reihe von Sextetten, Quartetten, Pas de deux, Duetten und Solos, die vollkommen in der Musik Bartóks aufgehen.

× Erweitern Foto: Raffaele Irace Metamorphers

Als besonderes Bonbon gibt es die Dresden Frankfurt Dance Company in dieser Spielzeit doch auch einmal live zu erleben:

Unter dem Titel „Selflessness – Selbstlosigkeit“ zeigt das Ensemble ab dem 14. Juni an mehreren Tagen eine Performance-Installation, die auf Videoarbeiten der Tänzer*innen beruht, die während des Shutdowns entstanden sind.

× Erweitern Foto: Dresden Frankfurt Dance Company Selflessness Tänzer Michael Ostenrath

Unter der Leitung von Chef Jacopo Godani haben die Tänzer*innen zu Hause Mini-Choreografien erarbeitet, die als Videoclips bereits in sozialen Netzwerken von der Company veröffentlicht wurden. Neben den von Godani angeleiteten Bewegungsrichtungen bestand der Auftrag, dass sollten auch die Kostüme selbst gestaltet werden sollten, aus Materialien, die jedes Ensemblemitglied zu Hause hat. Sie sollten das Gesicht bedecken und so bunt wie möglich gestaltet sein – und so merkwürdig wie möglich aussehen.

Die daraus entstandenen Clips bilden die Grundlage für die nun gezeigte Performance-Installation, die als Gegenentwurf zum schönen Schein der sozialen Medien gelesen werden kann: Dem Wunsch nach Aufmerksamkeit und dem Übermaß an Egozentrik werden die anonymisierte Eigendarstellung gegenübergestellt; eine fast schon „selbstlose“ Eigendarstellung, die sich nicht über das Gesicht, sondern allein über den kreativen Geist definiert – so lautet die Erklärung der Company.

Die Performance wird ab dem 14.6. an mehreren Tagen im Bockenheimer Depot vor Publikum gezeigt und aufgeführt.

× Erweitern Metamorphers

10. bis 14.6., „Metamorphers“, das Screening ist jeweils ab 17 Uhr des Starttags bis um 24 Uhr des letzten Tags zu sehen, Infos über die Website.

14.6., „Selflessness – Selbstlosigkeit“, Performance-Installation im Bockenheimer Depot, Carlo-Schmid-Platz 1, Frankfurt, 15 bis 17 Uhr, Einlass jeweils zur vollen Stunde sowie 20 und 40 Minuten nach jeder vollen Stunde, weitere Vorstellungen am 19.6., 18 – 20 Uhr, 20.6., 18 – 20 Uhr, und 21.6., 15 – 17 Uhr, Eintritt: 5 Euro, www.dresdenfrankfurtdancecompany.com