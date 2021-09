Mike ist das GAB Covermodel 2021

× Erweitern Foto: Mike Seyfferle Covermodel 2021 Mike Mike Seyfferle ist das GAB Covermodel 2021

Die Stimmen des Leser*innen-Votings sind ausgezählt und Mike ist unser und euer GAB Covermodel 2021!

Der quirlige 34-jährige war hocherfreut über das Ergebnis: „Ich hatte 2018 schon einmal teilgenommen und bin damals auf dem dritten Platz gelandet“, erzählt der gebürtige Schwabe.

„Und dieses Jahr dachte ich: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Also habe ich am Online-Casting teilgenommen – ganz knapp vor dem Abgabeschluss. Mein Castingfoto habe ich etwas hektisch geschossen und war ehrlich gesagt auch gar nicht so glücklich mit dem Bild“.

Trotzdem wollten die meisten der Voter*innen Mike auf dem Cover sehen. Der gelernte Hotelfachmann kam 2012 nach Frankfurt und lebt zur Zeit in Wiesbaden. Mit seiner Bewerbung wollte er auch ein Zeichen für People of Colour setzen – gegen rassistische Vorurteile für mehr Offenheit in der Gesellschaft. In den kommenden Wochen wird Mike nun im Rahmen eines Shootings mit dem Frankfurter Fotografen Hans Keller für eines der kommenden GAB-Titelblätter in Szene gesetzt – wir halten euch auf dem Laufenden!

Foto: GAB Das Casting-Foto von Mike Foto: GAB Nr. 2: Bäppi Foto: GAB Nr. 3: Alecia Foto: GAB Nr. 4: Max Foto: GAB Nr. 5: Chris

Hier nochmal alle Teilnehmer*innen des GAB Covermodel-Contests als Galerie