Milde Genüsse aus Kupferkesseln

× Erweitern Foto: pez MeraMasala

Peter Zamer ist diesen Monat Zwischen Merianplatz und Mousonturm unterwegs; an der Ecke zum Sandweg findet man das indische Tandoori Restaurant Mera Masala.

So leuchtend auch seine Außenfassade in die winterliche Straße strahlt, so dezent und warm schimmert der freundliche, gerade erst neu gestaltete Gastraum im Inneren: Schlichter Rohputz bringt die geschmackvolle Dekoration gut zur Geltung und erzeugt ein sehr angenehmes Raumgefühl. Viel Servicepersonal begleitet durch einen entspannten Abend mit guter Küche und hilft geduldig, die richtige Wahl zu treffen. Spezialität des Hauses sind feine Tandoorigerichte aus dem Ofen. Besonders bei Hühnchen aber auch bei hauseigenen Fladenbrotvarianten, zum Beispiel mit Koriander und Knoblauch, kommt die kurze Berührung mit dem Feuer angenehm im Geschmack zu Geltung.

Mit Thali (20,50 bzw. 22,50 Euro mit Huhn oder Rind) haben wir die Möglichkeit, gleich mehrere, in verschiedenen Metallschälchen servierte Gerichte kennenzulernen. Das ist für Unentschlossene von Vorteil, die sich nicht zwischen verführerischen Möglichkeiten entscheiden wollen. Sehr fein und selten sind auch die Gewürzvarianten zum Lachsfilet (Machali Masala mit einer Sauce aus Zwiebeln, Tomaten, Paprika und Koriander, 20,50 Euro). Zu allen Speisen wird ein ausgezeichnet duftender Basamatireis serviert. Und hungrig geht hier keiner weg: In die kleinen Kupferkesselchen passt einiges mehr als man dachte.

Mera Masala – Indian Tandoori Restaurant, Sandweg 56, Frankfurt-Bornheim, Tel: 069 94340150, Di bis Sa 17 – 22:30, So 12 – 22 Uhr, Mo Ruhetag, mera-masala.de