Milk’n’Cream Drag Special

× Erweitern Foto: overline.tv Lana Delicious

Das Saison-Finale des Drag Slam mit seiner fulminanten All-Stars-Show sowie das Ende der „Drag Race Germany“-Staffel im November nimmt die Milk’n’Cream zum Anlass, um ein buntes Drag-Special zu feiern. Natürlich bestimmen Drags den Abend: An den Decks stehen die Drag-DJanes Lana Delicious aus Köln und Robin D’Show

Foto: Robin D’Show Robin D Show

aus Frankfurt mit treibenden Sets aus Queer-Pop und House. Zusätzlich gibt’s eine tolle Show-Performance von Miss Kelly Heelton.

Foto: Kelly Heelton KellyHeelton

Die Milk’n’Cream schließt sich an die Drag-Slam-Allstars-Show an, die an gleichen Abend im Orange Peel steigt.

2.12., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.milkncream.de