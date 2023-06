Milk’n’Cream: Queer Icon Special

× Erweitern Foto: D‘Show Robin D'Show

Foto: Aria Angra Aria Angra

Die Frankfurter Pop- und House-Party bringt im Juli ein musikalisches Special: Eine ganze Nacht lang Hits der queeren Ikonen, von Britney und Cher über Dua Lipa und Madonna bis P!nk, Rihanna und Lil Nas X. Als wäre das nicht schon Premiere genug, gibt es zusätzlich eine Überraschung an den Milk’n’Cream-DJ-Decks – denn dort steht zum ersten Mal Robin D’Show. Die erste Siegerin der Drag-Slam-Online-, Drag-Slam-Allstar- und Drag-Slam-Battle-Royale-Contests ist eigentlich für ihre flashy Bühnenpräsenz bekannt. Nun erobert sie auch die DJ-Kanzel. Als Live-Act des Queer Icon Specials kommt Aria Angra auf die Bühne, eine temperamentvolle Dragqueen mit brasilianischen Wurzeln, die all denen eine Stimme verleiht, die diese nicht haben.

Better Get This Party Started!

1.7., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.milkcream.de