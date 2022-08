Mine – Live auf der Wiese

× Erweitern Foto: Simon Hegenberg

Eigenwillig und konsequent: Die Sängerin Mine hat ihren bisherigen musikalischen Karriereweg, seit sie 2013 ihre Ausbildungen an der Hochschule für Musik Mainz und der Mannheimer Popakademie beendete, ziemlich eigenständig gestaltet.

Ihre Musik samt Texte schreibt sie selbst. In den poetischen Songs stellt sie Fragen wie „Was ist Freiheit? Wer beengt mich? Was ist Arbeit? Wer beschenkt mich?“ und verpackt das Ganze in einen flockig-pluckernden Sound aus Hip Hop-Beats, Jazz-Anleihen und elektronischen Spielereien – hier und da kommt auch schon mal ein Orchester dazu.

Live fährt sie gerne groß auf und lässt nicht nur Gitarren, Schlagzeug und Keyboards spielen, sondern benutzt auch schon mal ein Omnichord, die aus dem amerikanischen Folk- und Country bekannte Autoharp, Vibraphone, Bratschen und Violinen. Auf ihrer aktuellen Tour stellt sie ihr neues, 2021 erschienenes Album „Hinüber“ vor.

9.8., Mine Live auf der Sommerwiese an der Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese 301, Frankfurt, 19 Uhr, www.myticket-jahrhunderthalle.de, minemusik.de