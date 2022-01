Mit „Radio Gaga“durch zwei Jahrzehnte

× Erweitern Foto: Rhein Neckar Theater

Hier geht’s weder um eine New Yorker Pop-Diva noch um einen Hit der Band Queen: „Radio Gaga“ sind zwei rasante Comedy-Musical von Markus Beisl, einmal mit den Hits der 1970er und einmal mit den Hits der 1980er. Alles spielt in den Räumen des sympathisch-chaotischen Radiosenders „Radio Gaga“, dessen Team sich in immer wieder neuen, haarsträubenden Ausnahmesituationen beweisen muss.

In der 70er-Show ist der Plattenspieler kaputt gegangen; jetzt heißt es improvisieren, denn die einzigen Musikquellen sind ein Kassettenrekorder und ein paar geklaute Playbacks, die Ilja Richter im Radiosender vergessen hat. Also muss das Moderator*innenteam selbst ans Mikro und Discokracher von Marianne Rosenberg bis Schlagerschnulzen von Jürgen Marcus über den Sender jagen.

Die 80er-Show spielt am legendären Abend des 9. November 1989 – zum Mauerfall muss eine Sondersendung her, und was bietet sich da besser an, als das vergangene Musikjahrzehnt Revue passieren zu lassen. Modisch stilsichere und musikalisch legendäre Musical-Comedy!

16.1. „Radio Gaga 70er Show, 20.1., „Radio Gaga 80er Show”, Rhein Neckar Theater, Angelstr. 33, Mannheim, Infos und Tickets über www.rhein-neckar-theater.de