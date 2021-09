× Erweitern Foto: Alwin Albert / Markus Pfalzgraf Mit ohne Menschen

Das Künstlerpaar Alwin Albert und Markus Pfalzgraf geht mit vier wachen Augen durch die Welt und fotografiert Formen, Strukturen und Gebäude in Städten, die es mag – zwischen Stuttgart und Hongkong.

Anschließend werden die quadratischen Aufnahmen mit viel Gespür für überraschende Zusammenhänge in Bildgruppen kombiniert. Das erinnert an Instagram – nur ohne Selfies, Selbstdarstellung und Essensfotos. Ab dem 30. September zu sehen in Laura’s Künstlertreff; und wie immer heißt es: Im Anschluss geht’s gleich nebenan auf einen Absacker ins Tom’s Bar!

30.9., Laura’s Künstlertreff, Pfarrstr. 15, Stuttgart