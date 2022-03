Mit Sunflower den Frühling pflanzen

Für Garten- und Pflanzenfans startet die Saison im März: Jetzt werden Zimmerpflanzen umgetopft und der Garten neu bestückt. Wer das Ganze mit guter Laune umsetzten möchte, dem sei ein Tagesausflug ins Sunflower Gartencenter empfohlen.

In der Gartenabteilung – dem Herzstück des umfangreichen Sunflower Angebots – findet sich alles was Hobby- und Profigärtner für einen gelungen Start in den Frühling benötigen: Ausgestellt sind eine Vielzahl unterschiedlicher Bäume, Sträucher, Stauden und Saisonpflanzen für Garten und Balkon sowie Blüh- und Grünpflanzen für den Innenbereich.