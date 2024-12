Mittwochskino: „Close to You”

× Erweitern Foto: Salzgeber CloseToYou

Im Rahmen der Reihe „Mittwochskino“ gibt’s im Dezember nochmal die Gelegenheit, Dominic Savages Trans-Coming-of-Age-Drama „Close to You“ mit Elliott Page in der Hauptrolle des Sam zu sehen. Sam hat seit seiner Transition seine Eltern nicht mehr getroffen. Anlässlich des Geburtstags seines Vaters kommt er zurück in seinen Heimatort und muss sich der Vergangenheit stellen – der Abschied damals verlief nicht gut. Neben seinen Eltern ist da auch die ehemalige Highschool-Freundin Katherine, die ihre eigene Geschichte verarbeiten muss und für Sam immer noch tiefe Gefühle hegt.

11.12., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 20:15 Uhr, www.barjedersicht.de