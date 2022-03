Mittwochskino in der Bar jeder Sicht

× Erweitern Foto: Salzgeber "Bare"

Jeden Mittwoch, pünktlich um 20:15 Uhr, präsentiert die Bar jeder Sicht das Mittwochskino mit wechselnden queeren Filmen. Unsere Tipps für März sind zwei Dokumentationen:

„Bare“ zeigt die Arbeit von elf Tänzern mit dem belgischen Choreografen Thierry Smits; in dessen Stück „Anima Ardens“ sollen alle Darsteller nackt tanzen– auch 2022 bedeutet das noch Überwindung, selbst für erfahrende Tänzer. Das Stück transportiert Freiheit, Männlichkeit und Purismus, der nackte Körper soll dabei losgelöst von erotischen oder voyeuristischen Assoziationen wahrgenommen werden. Regisseur Aleksandr Vinogradov begleitet die Truppe bei den Proben, fängt private Momente, Gedanken und Gespräche ein.

Die zweite Doku „I am a Woman now“ aus dem Jahr 2011 portraitiert fünf Trans* Frauen; alle sind eng verbunden mit dem Arzt Dr. Georges Burou, der bereits ab der zweiten Hälfte des 20 Jahrhunderts in seiner Praxis in Casablanca Geschlechtsumwandlungen vornahm. Die fünf älteren Damen blicken auf ihr Leben zurück, warmherzig eingefangen von Regisseur Michiel van Erp.

23.3. „Bare“, 30.3. „I am a Woman now“, Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 20:15 Uhr, www.barjedersicht.de

