Mittwochskino: „Queer“

× Erweitern Bild: Yannis Drakoulidis / MUBI Daniel Craig als William Lee (rechts) und Drew Starkey als Eugene Allerton (links).

Die Bar jeder Sicht zeigt in ihrer Filmreihe jeden Mittwoch einen queeren Film. Im April bekommt man nochmal die Möglichkeit, das Anfang dieses Jahres in den deutschen Kinos gestartete Drama „Queer“ mit James-Bond-Darsteller Daniel Craig in der Hauptrolle zu sehen.

Craig spielt den flamboyanten US-Amerikaner William Lee, der in den 1940ern seine Tage in Mexico Stadt mit Drogenkonsum und unverbindlichem Sex verbringt. Zu dem Ex-Soldaten Eugene Allerton (Drew Starkey) entwickelt er eine besondere Beziehung, vielleicht gerade deswegen, weil er sich Allertons sexueller Orientierung nie ganz sicher ist. Die beiden reisen schließlich in den südamerikanischen Dschungel auf der Suche nach Yage, einer besonders intensiv wirkenden psychoaktiven Pflanze.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen, autobiografisch gefärbten Roman des Dandys der Beat Generation William S. Bourroughs. Regie führt Luca Guadagnino, der schon mit „Call Me By Your Name“ eine ähnlich sinnlich-erotisch aufgeladene Story verfilmte.

9.4., Bar Jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 20 Uhr, www.barjedesicht.de