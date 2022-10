MKSM: Empowerment!

Der Pop-Poet und Queer-Aktivist MKSM alias Maksim veröffentlicht Ende Oktober seine neue EP „Feelings of a Misfit“. Fünf sehr persönliche Tracks, die ohne Scheu schwierige Kapitel aus dem Leben des Musikers widerspiegeln.

Angefangen mit dem Opener „One of my Demons“ bis zum Closing-Track „Part of me“, dem Aufbruch in eine neue Zukunft, beschreibt das Mini-Album eine Entwicklung, die allen Zuhörenden Kraft, Empowerment und Zuversicht vermittelt: Nur wer die Talfahrten kennt, kann auch die Gipfelanstiege zu schätzen wissen.