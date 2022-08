× Erweitern Foto: Lorber

Eine echte Entdeckung ist Lorber The Store im ruhigen Frankfurter Nordend. Inhaber Frank Lorber ist eigentlich als internationaler DJ und Musikproduzent bekannt, der Anfang der 1990er seine Karriere im Omen startete. Aber schon damals hegte er eine zweite Leidenschaft: Design, Interior und Architektur.

2011 eröffnete er mit seiner damaligen Partnerin Susanne Theißen ein erstes Möbelgeschäft mit dem prophetischen Namen „Second Home“; die Idee eines Concept Stores für Möbel war damals noch neu und ungewöhnlich. „Nach dem Verkauf von Second Home merkte ich schnell, dass mir etwas fehlt“, erzählt Frank Lorber. Mit Glück und nachbarschaftlichem Netzwerk fand er schließlich einen Ladenraum in der Egenolffstraße, wo er Ende 2016 „Lorber The Store eröffnete.

Der Idee des Concept Stores sowie seinem spielerischen Stilbewusstsein ist er treu geblieben: Der Showroom ist wie eine Wohnung eingerichtet, ein modern-mediterraner Wohlfühlort, in dem man sich ruhig etwas Zeit nehmen kann, um all die sorgfältig kuratierten Einrichtungsstücke zu entdecken, mit denen Lorber auch ganze Wohnungseinrichtungen plant.

× Erweitern Foto: Lorber

Den futuristisch-organischen Lampendesigns von Tom Dixon stehen zum Beispiel skandinavisch klare Linien der Sitzmöbel und Leuchten von GUBI gegenüber. Auch lokales Design ist vertreten, wie die Stühle und Bänke aus der Frankfurter Upcycling-Werkstatt von Markus Friedrich Staab, dazu schöne Deko-Stücke, Kissen, Teppiche, Vasen, Keramik und immer wieder Unikate aus kleinen Manufakturenoder ausgewählte Kunstwerke. Inspiration holt Frank Lorber sich von überall – auch auf Flohmärkten oder aus Design-Zeitschriften: „Augen und Ohren offenhalten – und vernetzt bleiben“, schmunzelt Lorber. Sehr sympathisch.

Lorber The Store, Egenolffstr. 38, Frankfurt, www.lorber-store.com