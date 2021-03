× Erweitern Foto: Dresden Frankfurt Dance Company Modus Operandi

Jacopo Godani und die Dresden Frankfurt Dance Company präsentieren mit „Modus Operandi“ eine Serie von Videoclips zur Philosophie und Arbeitsweise der Company.

„Modus Operandi vermittelt nicht nur meinen Ansatz der Tanztechnik, sondern auch meine Philosophie und meine Arbeitsweise mit den Tänzer*innen“, erklärt Jacopo Godani, der künstlerische Leiter der Dresden Frankfurt Dance Company. „Die komplexen Bewegungsanforderungen verlangen eine Auseinandersetzung mit sich selbst und ein tiefes Verständnis für den eigenen Körper und die eigene Denkweise. Ich ermutige alle Tänzer*innen und Künstler*innen, die mit mir arbeiten, zu ihrem eigenen Ingenieur zu werden, sich von außen zu betrachten und zu versuchen zu verstehen, wie sie eigentlich funktionieren“.

Die Grundüberlegungen zu spezifischen Bewegungsabläufen, der Methodik und der Herangehensweise in Jacopo Godanis choreografischer Arbeit werden in kurzen Videoclips von jeweils einem Tänzer oder einer Tänzerin aus dem Ensemble präsentiert.

Der erste Teil von „Modus Operandi“ beschäftigt sich mit choreografischen Prinzipien und besteht aus 14 Clips – David Leonidas Thiel erklärt zum Beispiel, wie der für Godani typische Stil der geschmeidigen Flexibilität des tanzenden Körpers entsteht und zeigt dies anhand von Sequenzen aus der Choreografie „The Small Infinite“.

Anne Jung erklärt die komplexen Bewegungsabläufe, die jeweils den gesamten Körper durchlaufen, um zu einer bestimmten Figur zu gelangen; sie zeigt den Prozess mit Szenen aus der Arbeit zu „Postgenoma“.

× Erweitern Foto: Dresden Frankfurt Dance Company Modus Operandi

Der zweite Teil von „Modus Operandi“ widmet sich dem Spitzentanz – eine Technik, die Jacopo Godani seit Beginn seiner Arbeit mit der Dresden Frankfurt Dance Company als Element einsetzt. Dabei versucht er stets nach alternativen technischen Lösungen abseits der akademischen Technik des Spitzentanzes zu forschen. Auch hier werden die Ideen von verschiedenen Tänzer*innen in mehreren Videos in Soli als auch in Pas de Deux präsentiert.

Teil eins der Videoserie ist bereits online zu sehen, Teil zwei wird am 7. April veröffentlicht.

Ende April kann die Dresden Frankfurt Dance Company endlich auch wieder einen neuen Ballettabend zeigen: „Zeitgeist Tanz“ präsentiert ab dem 29. April ein dreiteiliges Tanzstück mit zwei Weltpremieren von Jacopo Godani und Marco Goecke sowie einem Klassiker von William Forsythe. Die Aufführungen sind sowohl als Streams als auch als Live-Aufführungen geplant.

Mehr Infos über www.dresdenfrankfurtdancecompany.com