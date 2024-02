Monnem Pride – alles neu!

× Erweitern Foto: bjö CSD-Mannheim

Erstmals übernimmt das QZM in enger Zusammenarbeit mit der LSBTIQ*-Community in diesem Jahr die Orga des Communityfests in Mannheim. Bis zum vergangenen Jahr hatte der Verein CSD Rhein-Neckar den CSD in Mannheim organisiert. Im Herbst vergangenen Jahres wurde im Rahmen eines „Lenkungskreis“-Treffens, an dem unter anderem der CSD Rhein-Neckar e.V., das QZM und Gruppen der organisierten Mannheimer Community teilnahmen, eine neue Strategie für den CSD entwickelt; dort wurde beschlossen, das QZM mit der Organisation des Festes zu beauftragen. „Zu diesem Zweck gründen wir gerade einen neuen, gemeinnützigen Verein, den Monnem Pride e.V.“, erklärt Anne Parlow vom QZM-Vorstand. „So kann sich eine vielfältige Interessengemeinschaft langfristig um den Pride Month und die Pride selbst kümmern“. Dem QZM-Team ist besonders wichtig, die Community in die Organisation einzubeziehen. Neu ist auch der Termin des „Monnem Pride 2024“: Wegen der Fußball-WM findet das Communityfest in diesem Jahr nicht im August statt, sondern bereits am 13. Juli. „Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns die organisierte Community mit der Übertragung der Monnem Pride schenkt“, kommentiert Susanne Hun, Vorsitz QZM. „Zusammen werden wir diesen wichtigen Tag vielfältig und nachhaltig gestalten“.

qzm-rn.de