… I Forgot How to Perform“: Der zugegeben etwas rätselhafte Titel der Perfomance von Jeanne Jens Eschert erklärt sich besser, wenn man Escherts Biografie anschaut:

Aufgewachsen in einem Zirkus, Studium der Angewandten Theaterwissenschaften und der Geografien der Globalisierung der Märkte und tätig als Zauberer.

„Geheimnisse und Lügen, Erscheinen und Verschwinden, Tricksen und Betrug – warum stehen diese Wörter in einem seltsamen Näheverhältnis zu meinem Geschlecht?“ lautet Escherts Fragestellung. „Vielleicht weil ich früher Zauberer war? Oder weil ich in einer transfeindlichen Gesellschaft zaubere?“

Die Zauberei ist wieder in Jeanne Jens‘ Leben zurückgeehrt und heute Teil der Theaterarbeit und Ausstellungen.

23. – 25.4., „Gender Is a Magic Trick… I Forgot How to Perform“, LAB, Schmidtstr. 12, Frankfurt, 20 Uhr, solidarisches Preissystem, www.mousonturm.de