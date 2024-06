× Erweitern Foto: Vincent Stefan „MozartDanceExplosion“

Wer glaubt, Raves seien eine Erfindung der 90er, wird sich wundern: „Vergangene Woche habe ich in meiner Wohnung einen Ball gegeben“, schreibt Wolfgang Amadeus Mozart in einem Brief aus dem Jahr 1783. „Wir haben abends um 6 Uhr angefangen und um 7 Uhr aufgehört – morgens um 7“.

Klassische Musik als Tanzevent? Unerhört! Ja aber Hallo!

Mozarts Musik ist lustbetont, sinnlich und kann auch mit dem Körper erfahren werden – davon ist Performancekünstler und Regisseur Daniel Cremer überzeugt und bricht als Zeremonienmeister in seiner „Mozart Dance Explosion“ die Konvention. Das Mannheimer Mumuvitch Disko Orkester hat extra dafür das Köchelverzeichnis durchkämmt und Stücke ausgewählt, von denen man bislang nicht mal ahnte, dass sie tanzbar sind. Spannendes Experiment, auf das man sich einlassen kann!

2.7., Schlosstheater Schwetzingen, Am Schloss, Schwetzingen, 20:30 Uhr, weitere Vorstellungen am 3., 4. und 5.7., Tickets über www.nationaltheater-mannheim.de