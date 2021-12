Nick @ Mr Gay Germany

× Erweitern Foto: MICHA.fotografiert / Michael Zimmermann

Der Frankfurter Nick Namyslo hat sich für das Finale des Mr Gay Germany Contest 2021 qualifiziert.

Der 24-jährige Projektkaufmann liebt das Reisen und engagiert sich in seiner Freizeit auch politisch. Mit seiner Kampagne „Employerpride“ möchte er beim Contest punkten – was dahinter steckt, erklärt er im Interview!

Was war deine Motivation, am Mr Gay Germany Contest teilzunehmen?

Nach meinem Studium hatte ich mir fest vorgenommen, mich neben meinem Beruf aktivistisch für bestimmte Themen einzusetzen, die mir wichtig sind. Da wir noch einiges für die LGBTIQ*-Community erreichen müssen, sehe ich die Teilnahme am Wettbewerb als eine Chance an. Zum einen um meine Kampagne weiter voran zu bringen, aber zum anderen auch um Sichtbarkeit zu schaffen. Vor allem in Kleinstädten und Landkreisen möchte ich erreichen, dass insbesondere dort ein gewisses Bewusstsein entsteht. Bisher konnte ich in meiner Heimatstadt Herborn, einer Kleinstadt, durch meine Teilnahme schon einige Menschen erreichen.

Wenn ich dadurch mindestens eine Person zum Nachdenken angeregt haben sollte, ist schon viel gewonnen.

Deine Kampagne heißt „employerpride“ – für was möchtest du dich engagagieren?

Der Name der Kampagne leitet sich aus dem Begriff „Employer Branding“ – „Unternehmensmarke“ ab. Ich möchte durch meine Kampagne insbesondere kleine und mittlere Unternehmen dazu animieren, ein stärkeres Bewusstsein für die LGBTIQ*-Community zu schaffen. Besonders Berufseinsteigende aus der Community haben es anfangs schwer ein geeignetes Unternehmen zu finden, mit dem sie sich identifizieren können. In Kleinstädten und Landkreisen bestehen oft Unternehmen, die dem Thema „Diversity“ keinen hohen Stellenwert zuschreiben. Dies ist allerdings das Kernproblem. Nicht jede*r Berufseinsteigende kommt aus der Großstadt und möchte direkt in einem der Großkonzerne durchstarten, die heutzutage meist Diversity als „Erfolgsfaktor“ mit im Unternehmen implementiert haben. Daher ist es besonders für KMUs wichtig , sich mit gezielten Maßnahmen für die Interessen der LGBTIQ*-Community zu sensibilisieren.

Dadurch erreichen wir zudem, dass die Jobsuche für Berufseinsteigende der LGBTIQ*-Community erleichtert wird, die öffentliche Wahrnehmung des Unternehmens gefördert wird (Stichwort: offene Unternehmenskultur) und KMU´s die Suche nach Fachkräften erleichtert wird (Stichwort: Fachkräftemangel).

Hast du selbst negative Erfahrungen in deinem beruflichen Umfeld erfahren?

Ich arbeite seit 2013 im selben Unternehmen wie heute und bin erst seit ca. zweieinhalb Jahren geoutet. Ich weiß, wie es ist, sich immer verstecken zu müssen, immer lügen zu müssen und immer stark vorher überlegen zu müssen was man sagt, damit bloß keiner bemerkt, dass man schwul ist. Nach einiger Zeit baut man sich eine gewisse „Mauer“ im Berufsleben auf und irgendwann denkt man, dass es zu spät sei um sich zu outen. Letztendlich macht man weiter, bis man irgendwann nicht mehr kann und die Mauer zusammenbricht. Dies schränkt massiv die Produktivität ein, es schädigt auf kurz oder lang die Motivation und das Arbeitsklima. Man denkt sich Szenarien aus, welche bei einem Coming-out eintreten könnten und fürchtet Einbußen bei den beruflichen Aufstiegschancen, Beleidigungen und Abneigung. Mir persönlich ist dies glücklicherweise nie widerfahren. Dennoch zeigen Erfahrungsberichte und Studien, dass dies leider immer noch in vielen Betrieben der Fall ist. Dagegen möchte ich mit meiner Kampagne angehen.

Was ist deine Message an die Community?

Kurz und knapp ist meine Botschaft:

Ich möchte mit meiner Teilnahme und meiner Kampagne erreichen, dass LGBTIQ* Arbeitnehmer*innen im Unternehmen so sein können wie sie sind, sich nicht verstecken brauchen und auch nicht lügen müssen.

Das Finale des Mr Gay Germany Contests findet vom 17. bis 19.12 in Köln statt.

www.mrgaygermany.de

Kontakt zu Nick auf Instagram