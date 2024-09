Mrs. Carter Kiki Foundation

× Erweitern Foto: Grace the Floor PurpleSuggar007 Purple Suggar 007

Die Mannheimer Ballroom-Community „Grace the Floor” lädt zum großen Ball-Event; Naos Bandita, Nicusja Bandita und Purple Suggar 007 möchten mit ihrer Performancenacht die Sängerin Beyoncé ehren; sie steht seit den 1990ern als Symbol für Female Empowerment aber auch für queere Emanzipation.

Naos Bandita Naos Bandita Foto: Grace the Floor NicusjaBandita Foto: Grace the Floor HCake007

„Grace the Floor“ beziehen sich auf die Ballroom-Kultur, die im New York der 1970er entstand und als Reaktion auf die dominante, cis-heteronormative Gesellschaft sowohl schwarze als auch lateinamerikanische queer- und trans-Personen vereinte. Bei Ball-Events konkurrieren die Teilnehmenden in verschiedenen Kategorien wie „Face“, „Body“, „Runway“ oder eben „Performance“; der heute als „Voguing“ bekannte Tanzstil hatte hier seinen Ursprung. Fabulous, Darlings!

28.9., Eintanzhaus, G4 4, Mannheim, 16 Uhr, www.eintanzhaus.de, www.instagram.com/gracethefloor/