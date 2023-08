MS Connection ❤️ Nina Queer

× Erweitern Foto: M. Rädel Nina Queer Populär und süß: Nina Queer

Foto: M. Rädel Irrenhouse „Irrenhouse“-Mitarbeiter*innen: Ellie und Fabian

Am 12. August gastiert die Berliner Erfolgsparty „Irrenhouse“ in dem legendären Klub in Mannheim.

Natürlich mit der Erfinderin der Party, dem selbst ernannten Brauereipferd Nina höchstpersönlich. Brauereipferd? Ja, mittlerweile gibt es das „Nina Beer“. Freu dich auf 9 DJs, unter anderem Ivanka T., Bürger Pe, PomoZ & Amy Strong, einen Darkroom, vier Tanzböden, Dragqueens, Pop und Dance!

Aus Österreich ging es 2000 nach Berlin ... Die „Radio Energy“-Kolumnistin, Buchautorin, „Comedy Central“-Moderatorin und Klubgröße ist für immer 35 Jahre jung und hat immer ein fröhliches „Griaß di'“ auf den Lippen. Hier findet ihr alle Artikel und Beiträge über die Wahl-Berliner Dragqueen: NQ.

12.8., „Irrenhouse“, MS Connection, Angelstraße 33, Mannheim, www.msconnexion.com