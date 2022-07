× Erweitern Foto: Norbert Miguletz

Museen sind geeignete Orte, um gesellschaftliche Vielfalt kennenzulernen und Normsetzungen zu hinterfragen. Im Museum Judengasse gehen Michal Schwartze und Irina Ginsburg in einer Tandemführung auf Spurensuche jüdisch-queerer Perspektiven und entwickeln gemeinsam queer-feministische Lesarten im Hinblick auf die Museumsobjekte.

Was waren und sind die Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität innerhalb der jüdischen Gemeinschaft? Welche Normenkonstruktionen und Gegengeschichten erzählen die Objekte im Museum? An welche Grenzen stoßen wir in der gemeinsamen Suche nach alternativen Auseinandersetzungen? Eine Veranstaltung im Rahmen der Pride Weeks des CSD Frankfurt.

15.7., Museum Judengasse Frankfurt, Battonnstr. 47, Frankfurt, 15 Uhr, vorherige Anmeldung bis spätestens 12 Uhr am Vortag überbesuch.jmf@stadt-frankfurt.de, Eintritt 6 Euro, erm. 3 Euro, www.juedischesmuseum.de