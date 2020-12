MuseumsuferCard 2021

× Erweitern Foto: Courtesy of Gilbert and George Gilbert and George GILBERT & GEORGE. THE GREAT EXHIBITION, 12. Februar – 16. Mai 2021, „Leagafe“, 1988, ab dem 12.2.2021 in der Schirn Frankfurt

Auch wenn die Zeichen momentan auf Lockdown stehen: Irgendwann in den kommenden Monaten werden wir wieder Ausstellungen besuchen können. Spätestens dann ist für Kunst- und Kulturinteressierte die MuseumsuferCard eine gute Sache; seit dem 15.12.2020 gibt es sie zum ermäßigten Preis.

Schirn Kunsthalle, die drei MMK Standorte, Kunstverein, Städel Museum, das im Oktober wiedereröffnete Jüdische Museum mit seiner imposanten Architektur, das Historische Museum Frankfurt, das Senckenberg Naturmuseum, aber auch das Offenbacher Ledermuseum oder das Museum Sinclair Haus in Bad Homburg – sie alle sind Orte, die mit der MuseumsuferCard ein Jahr lang kostenlos besucht werden können.

Die Card bietet Zugang zu allen Dauer- und Wechselausstellungen der beteiligten 37 Museen in Frankfurt und Umgebung; einzige Ausnahme: Ab dem 1. Januar 2022 sind lediglich im Städel Museum große Sonderausstellungen mit internationalen Leihgaben nicht in der MuseumsuferCard enthalten; die ständige Sammlung und die wechselnden Ausstellungen aus eigenem Bestand des Städel Museums gehören aber weiterhin zum MuseumsuferCard-Angebot.

Dafür konnte der Preis für die verschiedenen Card-Varianten zum 15.12.2020 gesenkt werden – zum Beispiel kostet die Einzelkarte nun 89 Euro statt 95 Euro und gilt ab dem Kauftag oder einem frei wählbaren Termin für ein Jahr.

× Erweitern Foto: Norbert Migluetz Jüdisches Museum FFM Der Neubau des Jüdischen Museums

Lust auf Kunst machen die Aussichten auf das Ausstellungsjahr 2021: In der Schirn Kunsthalle ist die bereits international beachtete Retrospektive des exzentrischen, britischen, schwulen Künstlerpaares Gilbert & George „The Great Exhibition“ zu Gast (12. Februar bis 16. Mai), im Architekturmuseum untersucht die Sonderschau „Einfach grün – Greening the City“, wie man mit mehr Vegetation das Leben in der Stadt angenehmer gestalten kann (16. Januar bis 20. Juni) und auch das Historische Museum widmet sich anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Palmengartens mit einer Sonderausstellung der Frankfurter Gartenkunst (25. März bis 29. August). Spannend wird bestimmt auch die vierte Ausgabe der Triennale RAY Fotografieprojekte Frankfurt / Rhein Main, an der sich vom 3. Juni bis 12. September fünf Ausstellungshäuser des Museumsufers beteiligen.

Mehr Infos gibt’s über www.muesumsufercard.de