Musica+: „The Power of Fragility“

× Erweitern Foto: Johannes Berger „Musica+-Konzert-1“

Klassische Musik für alle – das ist das Motto des Frankfurter Kollektivs Musica+, das Konzerte mit renommierten Künstler*innen der Kammermusikszene in der malerischen Orangerie im Günthersburgpark organisiert. Das übergreifende Thema der Musica+-Saison 2024 lautet „The Power of Fragility“; das Kollektiv möchte Stimmen zu Wort kommen lassen, die „aus zerbrechlichen Realitäten starten, aus denen sie häufig doch eine große Stärke und Bewusstheit beziehen“. Im Mai liegt der Fokus auf Frauen in der Musikgeschichte. In der Matinée „GRL PWR vol.1“ am 4. Mai stellt die FAZ-Journalistin und Autorin Maria Wiesner Kompositionen und musikalische Schätze von vier Komponistinnen vor: von Mel Bonis, Germaine Tailleferre, Rebecca Clarke und der Frankfurterin Clara Schumann. Es spielen Stefanie Pfaffenzeller an der Violine, Musica+-Mitbegründer Claude Frochaux am Cello und Nomi Ejiri am Klavier. Dazu gibt es Texte von Mascha Kaléko, Alissa Walser und Virginia Woolf sowie einen Artikel von Maria Wiesner über die deutsche Modedesignerin Jil Sander.

× Erweitern Foto: Johannes Berger „Musica+-Konzert-2“

Das Xplore-Kammerkonzert am 5. Mai präsentiert Kompositionen und Lieder von sechs Komponistinnen aus verschiedenen Jahrhunderten; dabei spannt sich der Bogen vom bemerkenswerten Klavierquintett der Amerikanerin Amy Beach bis zu fünf hessischen Kompostinnen aus verschiedenen Epochen: Bettina von Armin, Luise Greger, Margarete Sorg-Rose, Luise Adolpha Le Beau und Barbara Heller. Dazu gibt es Texte über die Stärken des angeblich „schwachen Geschlechts“. Es spielen Rachelle Hunt und Nadine Blumenstein an den Violinen, Stefanie Pfaffenzeller an der Viola, Claude Frochaux am Cello und Nami Ejiri am Klavíer, durch das Konzert führt Cornelia Walther von Musica+.

× Erweitern Foto: Mario Riemer „Musica+-Orangerie“

Musica+ sind der Cellist Claude Frochaux, die Cellistin Cornelia Walther und der Architekt Malte Ruths; aus ihrer Studienfreundschaft haben sie das gemeinsame Projekt Musica+ entwickelt und organisieren seit 2018 regelmäßig Konzerte in der Orangerie im Günthersburgpark. Um dem Anspruch „Musik für alle“ gerecht zu werden, sind die Ticketpreise nach dem Solidaritätsprinzip gestaltet und starten bei 5 oder7 Euro, Frankfurt-Pass-Inhaber*innen zahlen keinen Eintritt.

4.5., Matinée „GRL PWR vol. 1“ um 12 Uhr, 5.5., xplore Kammerkonzert um 18 Uhr, Orangerie im Günthersburgpark, Comeniusstr. 39, Frankfurt, www.musica-plus.com