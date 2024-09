Musica+: Artist Is My Gender

× Erweitern Foto: Mario Riemer „Musica_plus”

Das Jahresthema der Konzertreihe mit klassischer Musik in der Orangerie im Günthersburgpark lautet „The power of fragility“.

Im September hat das Musica+-Team das Thema „nicht-binär“ als Konzertschwerpunkt gewählt. Dazu wird Aktivist*in und Künstler*in Shiva Amiri eine Auswahl eigener Poesie vortragen. Shiva Amiris Texte vereinen Kunst, Politisches und Persönliches; in einer gemeinsamen Gesprächsrunde wird außerdem über Geschlechtergerechtigkeit in einer cisnormativen Gesellschaft diskutiert.

× Erweitern Foto: Ana Paula dos Santos „Shiva-Amiri” Shiva Amiri

Für das Kammerkonzert hat das Team zusätzlich intensiv in der Musikgeschichte geforscht und Erstaunliches entdeckt: In Maurice Ravels‘ Sonate für Violine und Violoncello, einer der bedeutendsten Kompositionen für Streichduo, folgt das Rollenverständnis der Instrumente nicht dem normativen Muster der Klassik. Karol Szymanowskis „Mythes“ für Violine und Klavier wendet sich der griechischen Mythologie zu, mit Menschen und Göttern jenseits der Geschlechtergrenzen. Mit Inti Figgis-Vizueta und Chryanthe Tan sind auch die Werke zweier zeitgenössischer nicht-binärer Komponist*innen zu hören.

Es spielen der Pianist Alexey Pudinov, Maryana Osipova (Geige) und Cellist Claude Frochaux, einer der Mitbegründer von Musica+. Zum Team gehören noch die Cellistin Cornelia Walther und der Architekt Malte Ruths. Aus ihrer Studienfreundschaft hat sich das gemeinsame Projekt Musica+ entwickelt. Seit 2018 organisieren es regelmäßig Konzerte in der Orangerie im Günthersburgpark. Um dem Anspruch „Musik für alle“ gerecht zu werden, sind die Ticketpreise nach dem Solidaritätsprinzip gestaltet und starten bei 7 Euro.

18.9., Orangerie im Günthersburgpark, Comeniusstr. 39, 19 Uhr, Frankfurt, www.musica-plus.com