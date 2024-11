MUSICA+: Kammermusik und Lyrik

× Erweitern Foto: Johannes Berger MusicaPlus

Das diesjährige Motto der Veranstaltungsreihe von MUSICA+ in der Orangerie im Frankfurter Günthersburgpark lautet „The Power Of Fragility“. Zum Abschluss der Saison gibt’s noch einmal einen Höhepunkt:

Musikalisch werden zwei Meisterwerke der Kammermusik gegeben: Arnold Schönbergs „Verklärte Nacht“ und Leoš Janáčeks Kreutzer-Sonate; beiden Stücken liegen literarische Vorlagen zugrunde, die Eifersucht thematisieren – Eifersucht als gewichtiger Grund für die Fragilität der Liebe.

Die Musikstücke werden in spannenden Bearbeitungen für Klaviertrio gespielt; als Mit-Musiker*innen hat sich Cellist Claude Frochaux, der künstlerische Leiter von MUSICA+, die Geigerin Cecilia Ziano und den Pianisten Gabriele Carcano an die Seite geholt.

Als Bonbon liest die bekannte Dichterin, Autorin und Spoken-Word-Künstlerin Leah Weigand aus ihren Gedichten. In bestechenden Reimen nimmt sie die gesamte Gesellschaft mal nachdenklich, mal humorvoll unter die Lupe.

Klassische Musik für alle – das ist das Motto des Frankfurter Kollektivs Musica+.

Musica+ sind der Cellist Claude Frochaux, die Cellistin Cornelia Walther und der Architekt Malte Ruths; aus ihrer Studienfreundschaft haben sie das gemeinsame Projekt entwickelt und organisieren seit 2018 regelmäßig Konzerte mit renommiertem Künstler*innen der Kammermusikszene in der malerischen Orangerie im Günthersburgpark.

13.11., Orangerie im Günthersburgpark, Comeniusstr. 39, Frankfurt, 19 Uhr, www.musica-plus.com