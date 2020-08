Musikfestival im Palmegarten

× Erweitern Foto: Niko Neuwirth The OhOhOhs

Das oftmals mit internationalen Musiker*innen und Bands besetzte „Summer in the City“-Festival des Mousonturm im Palmengarten kann pandemiebedingt in diesem Jahr nicht stattfinden.

Trotzdem muss man auf Live-Pop unter freiem Himmel nicht verzichten: Vom 28 bis 30 August gibt’s fünf Live-Shows mit einem speziellen, auf lokale Künstler ausgerichteten Programm zu sehen und hören.

Den Auftakt gibt am 28. August die Jazzsängerin, Songwriterin, Pianistin und Produzentin Mine. Ihr Album „Klebstoff“ spielt mit dem Pop-Genre und ergänzt die Arrangements mit Streichern, Synthesizern und Flöten, Orgel und einem Dudelsack.

× Erweitern Foto: Simone Hegenberg Mine

Mit dem Sprengen von musikalischen Grenzen kennt sich auch das Duo „The OhOhOhs“ aus: Florian Wäldele und Florian Dreßler verquicken gerne klassische Musik mit ihren energetischen Elektroarrangements; für das Mousonturm Festival treffen sie am Nachmittag des 29. August den preisgekrönten Pianisten Leonhard Dering und die Sopransängerin Maja Bader um gemeinsam ausgewählte Stücke aus dem Beethoven-Liederzyklus zu spielen. Beim zweiten Konzert am Abend wird’s noch experimenteller: Dann gesellen sich hr-Bigband-Musiker Oliver Leicht mit beatgetriebenen Improvisationen auf elektronischen Rohrblattinstrumenten und der Percussionist Oli Rubows (unter anderem bekannt aus der Formation DePhazz) mit seinen elektro-organischen Dubtrommeln zu den OhOhOhs.

Dota heißt die Band der Berliner Sängerin und Liedermacherin Dorothea Kehr, die ihre Karriere als Straßenmuskern begann. Heute wird sie für ihre tollen Texte und die zwischen Chanson und Tanzbeat pendelnden Sound gefeiert.

× Erweitern Foto: Dota Dota

Den Abschluss liefert dann wieder eine ur-typische Frankfurter Institution: Die TITANIC BoyGroup, bestehend aus den drei ehemaligen Chefredakteuren Martin Sonneborn, Thomas Gsella und Oliver Maria Schmitt, stellen ihr brandneues musikalisches Comedyprogramm vor.

× Erweitern Foto: TITANIC BoyGroup TITANIC BoyGroup

Festival Mousonturm im Palmengarten

Freitag, 28.8.

Mine, 20 Uhr

Samstag, 29.8.

The OhOhOhs treffen Beethoven, Leonhard Dering und Maja Bader, 16 Uhr

The OhOhOhs treffen Oliver Leicht und Oli Rubow, 20 Uhr

Sonntag, 30.8.

Dota, 12 und 16 Uhr

TITANIC BoyGroup, 20 Uhr

Musikpavillon im Palmengarten, Palmengartenstraße 11, Frankfurt, Sitzplätze sind begrenzt, daher empfiehlt sich der VVK über www.mousonturm.de